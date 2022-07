L'Europe occidentale accablée par la canicule et les feux de forêt

Une partie de l'Europe occidentale continue d'étouffer sous une vague de chaleur responsable de feux de forêt dévastateurs et qui, selon les prévisionnistes, pourrait faire tomber plusieurs records de température au début de la semaine prochaine.

Pour la première fois au Royaume-Uni, le service météorologique britannique a émis une alerte rouge « chaleur extrême » pour lundi 18 et mardi 19 juillet, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés, rapporte notre correspondante à Londres, Laura Kalmus. Le Met Office souligne que « la fréquence, la durée et l’intensité de ces événements ces dernières décennies sont clairement liées au réchauffement de la planète et peuvent être attribués à l’activité humaine ».

Jusqu’à maintenant, au Royaume-Uni, la température maximale connue était de 38.5 degrés ; 40° c’est donc du jamais vu. Les autorités comparent même cette canicule avec celle de 2003 à Paris, expliquant qu’elle pourrait avoir des conséquences sur la santé, provoquant des problèmes respiratoires.

Downing Street a également fait savoir qu’un plan d’urgence était à l’étude, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Le NHS, le service de santé britannique, a même décidé d’annuler certaines interventions médicales.

Une canicule qui ne va pas durer au Royaume-Uni

Les autorités ont également expliqué qu’il fallait s’attendre à des retards dans les transports, métro, train et avion, et que les infrastructures n’étaient pas adaptées à ce genre de températures. De nombreux travailleurs sont d’ailleurs invités à rester chez eux la semaine prochaine et certaines garderies et crèches vont fermer leurs portes pour éviter les risques de déshydratation chez les enfants.

Les matchs de l’Euro Féminin qui se jouent en Angleterre pourraient également connaître des perturbations avec la France qui joue lundi contre l’Islande. Mais selon les prévisions, ce sera une canicule express avec un retour à des températures normales dès mercredi.

Un pilote de Canadair décède au Portugal

Un avion amphibie s’est écrasé dans le nord du Portugal et le pilote est mort sur le coup, relate notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy. La situation reste tendue alors que les températures caniculaires cèdent le pas. L’avion bombardier d’eau s’est écrasé dans les collines qui surplombent le fleuve Douro, dans le nord du Portugal. Le jeune pilote de 33 ans n’a pas survécu. Il procédait au remplissage des réservoirs de l’avion pur lutter contre les incendies qui ravagent le Portugal. Depuis une semaine des centaines de feux ou départs de feux sont enregistrés, mobilisant jusqu’à 4500 pompiers chaque jour. Des feux attisés par des rafales de vent provoquant des cheminées de feu, sur un sol totalement desséché et alors que la canicule bat des records.

Vigilance maintenue

Le thermomètre a atteint 47 degrés, record enregistré à la station météorologique de Pinhão près de Viseu dans le nord du pays. Les incendies sont parfois si violents et incontrôlables qu’ils sont donnés une fois, deux fois maîtrisés avant de repartir. La lutte est harassante. À plusieurs reprises, il a fallu évacuer des villages, et on ne compte plus les maisons et dépendances brûlées et les cheptels décimés. Pour l’instant le bilan est de 135 blessés légers dans l’ensemble et 25 000 hectares brûlés en hui jours. Malgré une baisse progressive des températures qui repassent la barre des 40 degrés, la vigilance est maintenue jusqu’à dimanche par précaution.

Le sud-ouest de la France toujours en proie aux flammes

Dans le sud-ouest de la France, la mobilisation des pompiers ne faiblit pas pour fixer les incendies, et particulièrement en Gironde, où près de 9 000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mardi, dans un contexte de canicule généralisée où les températures pourraient atteindre les 40°C localement, selon Météo-France.

Sur la commune de la Teste-de-Buch, les efforts déployés ont permis de ralentir la progression du feu. « Nous sommes toujours, et c'est une satisfaction, à 3.150 hectares brûlés, mais le feu n'est toujours pas maîtrisé », a déclaré à la presse le sous-préfet d'Arcachon Ronan Léaustic, qui a salué l’« énorme intensité et mobilisation » des pompiers dans la nuit « pour conserver ce périmètre ». Des reprises ont eu lieu ces dernières heures du côté des plages de la Lagune et du Petit-Nice, au sud de la très touristique dune du Pilat, a précisé le maire de la Teste-de-Buch, Patrick Davet. Ces feux, qui mobilisent un millier de pompiers, ont entraîné depuis mardi l'évacuation de 10 000 personnes.

Cette photo prise le 15 juillet 2022 montre un restaurant détruit par les flammes en raison d'un incendie de forêt qui se propage dans la zone proche de la plage du lac de Cazaux, près de La Teste-de-Buch, dans le sud-ouest de la France. AFP - THIBAUD MORITZ

