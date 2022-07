Royaume-Uni: premier débat télé entre les cinq candidats au poste de Premier ministre

Au Royaume-Uni a lieu vendredi soir 15 juillet le premier débat télévisé sur la chaîne britannique Channel 4 entre les cinq candidats en lice pour succéder à Boris Johnson. Un face-à-face où les candidats devaient répondre à des questions du public et où de nombreux thèmes ont été abordés afin de sélectionner le nouveau Premier ministre. Les députés conservateurs vont plusieurs fois voter pour éliminer un par un les candidats. Les deux finalistes seront choisis par les 160 000 adhérents du parti conservateur le 5 septembre prochain.

Qui sera le prochain Premier ministre britannique ? La secrétaire d'Etat au Commerce international Penny Mordaunt, l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, la cheffe de la diplomatie Liz Truss, l'ex-secrétaire d'Etat à l'Egalité Kemi Badenoch et le député Tom Tugendhat avaient vendredi soir 90 minutes pour convaincre : les cinq candidats sont tous membres du Parti conservateur, tout comme Boris Johnson mais n’étaient pourtant pas à l’aise lorsque le présentateur de Channel 4 a posé une question directe : « Oui ou non, est-ce que Boris Johnson est honnête ? »

Des rires sont entendus dans le public, rapporte notre correspondante, Laura Kalmus. « Pas toujours », a répondu Kemi Badenoch en baissant les yeux. Mais tous attendaient la réponse des deux favoris. Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, a voulu se désolidariser du Premier ministre démissionnaire : « J’ai fait de mon mieux pour lui accorder le bénéfice du doute pour le plus longtemps possible, mais je ne pouvais plus et c’est pour ça que j’ai démissionné. »

Le pouvoir d'achat au menu

Et Penny Mordaunt, peu connue des Britanniques mais qui, selon les sondages, battrait tous ses rivaux en cas de duel a affirmé de son côté : « Il y a eu (au sein du gouvernement) des problèmes graves et je pense qu’il (Boris Johnson) en a payé le prix. »

Les cinq candidats ont voulu se démarquer en exposant leur façon de gérer la crise du coût de la vie et l’inflation. Penny Mordaunt aimerait baisser les impôts, Rishi Sunak a fustigé des « contes de fées », jugeant cette baisse irréaliste.

Surprise de la soirée, Tom Tugendhat serait le vainqueur de ce débat : 36% des mille personnes interrogées auraient voté pour lui.

