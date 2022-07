Un mystérieux avion-cargo exploité par une compagnie ukrainienne s’écrase en Grèce

Un drone devait s'approcher ce dimanche 17 juillet de l'épave d’un mystérieux avion-cargo Antonov qui s'est écrasé samedi soir près de la localité de Paleochori Kavalas, dans le nord de la Grèce, les secouristes ne pouvant s'approcher de crainte d'un chargement dangereux.

Selon la chaîne de télévision publique ERT, l'appareil était exploité par une compagnie aérienne ukrainienne. Des experts de l'armée et de la Commission grecque de l'énergie atomique devraient utiliser le drone pour s'approcher de l'épave par crainte d'une éventuelle toxicité de sa cargaison inconnue.

« L'avion s'est écrasé à environ deux kilomètres d'une zone habitée », a déclaré à la chaîne télévisée Open TV Filippos Anastasiadis, maire de la ville voisine de Paggaio et les personnes vivant dans un rayon de deux kilomètres autour du site du crash ont été invitées à rester chez elles et à porter des masques. Tôt ce dimanche, deux pompiers ont été emmenés à l'hôpital en raison de difficultés respiratoires dues aux fumées toxiques.

La police a demandé aux journalistes proches du crash de mettre des masques. « Vous devez vous éloigner pour votre sécurité. Il y a une information selon laquelle l'avion transportait des munitions », a déclaré un pompier aux journalistes présents sur les lieux.

Des flammes avant l'atterrissage

L'avion-cargo Antonov An-12 s'est écrasé samedi soir près de la localité de Paleochori Kavalas. Des témoins ont vu l'avion en feu et entendu des explosions, a rapporté l'agence de presse Athens News. « À 22h45 j'ai été surpris par le bruit d'un moteur d'avion. Je suis sorti et j'ai vu un avion en feu », a confié Giorgos Archontopoulos à la télévision publique ERT. Selon les autorités locales, sept véhicules de pompiers ont été déployés sur les lieux du crash, mais sans pouvoir approcher de l'appareil qui continuait d'être secoué par des explosions.

L'avion-cargo #Antonov immatriculé en Ukraine qui s'est écrasé en Grèce provenait de Nis, Serbie à destination d’Amman, Jordanie. Les autorités signalent que l'avion transportait des marchandises dangereuses. Bloomberg rapporte que des munitions étaient à bord.😨 #greece pic.twitter.com/lgytD3n7c8 — Kunta van den Kinté (@denkinte_2) July 16, 2022

Selon des informations de presse, l'avion assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie, et venait de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport grec de Kavala, mais n'a pas réussi la manœuvre à temps. La télévision publique ERT a affirmé qu'il s'agissait d'un Antonov ukrainien, et qu'il était en flammes avant de s'écraser selon des habitants de la zone témoins de la scène.

Aucune information officielle n'a filtré sur le nombre de personnes à bord de l'avion. Selon ERT, le cargo transportait huit personnes et « était dangereux ».

Des flammes étaient visibles à quelques kilomètres de la ville de Kavala, dans le nord de la Grèce, samedi 16 juillet 2022. AP - Ilias Kotsireas

(Avec AFP)

