Le géant allemand de l'énergie Uniper victime de la crise du gaz russe?

Klaus-Dieter Maubach, PDG de Uniper, l'une des plus grandes sociétés allemandes d'approvisionnement en énergie cotées en Bourse, s'adresse aux médias à Düsseldorf, en Allemagne, le 8 juillet 2022. Uniper, qui était le plus gros client du russe Gazprom, est frappé de plein fouet par la réduction depuis mi-juin des livraisons russes, et a un besoin urgent de liquidités.

REUTERS - WOLFGANG RATTAY