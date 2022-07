Royaume-Uni: deuxième débat télé pour les candidats au poste de Premier ministre

La chaîne britannique ITV a diffusé dimanche 17 juillet le deuxième débat télévisé entre les cinq candidats en lice pour succéder à Boris Johnson. Un face à face où les candidats ont répondu aux questions de la présentatrice vedette Julie Etchingham et où de nombreux thèmes ont été abordés.

Qui sera le prochain Premier ministre britannique ? Les cinq candidats conservateurs -la secrétaire d'Etat au Commerce international Penny Mordaunt, l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, la cheffe de la diplomatie Liz Truss, l'ex-secrétaire d'Etat à l'Egalité Kemi Badenoch et le député Tom Tugendhat- avaient une heure pour convaincre, deux jours après le premier débat télévisé.

Ils ont voulu se démarquer par la façon avec laquelle ils aimeraient gérer la crise du coût de la vie et l’inflation, rapporte notre correspondante à Londres, Laura Kalmus. « Ce que je ferais, c'est inverser la hausse de l'assurance nationale, je n’augmenterais pas l'impôt sur les sociétés et j'accorderai un allègement temporaire de la taxe sur l'énergie pour réduire les factures d'essence des gens », a ainsi affirmé Liz Truss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, s'attaquant directement aux réformes de Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances.

« J'adorerais vous dire : je vais réduire cette taxe, cette taxe et une autre taxe. Ce genre d’économie de faire quelque chose pour rien, ce n'est pas les conservateurs, c’est du socialisme », a répliqué Rishi Sunak, qui défend une ligne libérale.

Penny Mordaunt, encore inconnue du public il y a deux semaines et favorite dans les sondages aujourd’hui a voulu montrer qu’elle était proche des Britanniques, estimant qu’il était temps de parler plus du navire que du capitaine : « Je me souviens ce que c’était que d’être au salaire minimum, de faire cuire des burgers ou nettoyer des toilettes. Je regardais ma fiche de paie, et la seule chose que je remarquais, c’était toutes les taxes qu’on me prélevait. »

Tous se sont accordé sur un seul point. Aucun candidat ne s'est dit disposé à nommer Boris Johnson ministre dans son gouvernement.

On connaîtra ce mercredi soir le nom des deux finalistes, après les votes des députés tories. Ils seront départagés pendant l'été par les membres du parti conservateur. Le nom du futur Premier ministre sera connu le 5 septembre.

