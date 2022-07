Le Parlement lituanien vote l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

La Lituanie est le dernier des trois pays baltes à avoir ratifié au Parlement l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, conséquence de la guerre russe en Ukraine. Une décision historique pour ces trois pays limitrophes de la Russie qui voient ainsi leur sécurité largement renforcée.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

La séance au Parlement lituanien a été rondement menée. Il a fallu moins de trente minutes pour que les députés approuvent à la quasi-unanimité l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan.

De quoi clore la session de printemps du Parlement sur une note d’espoir alors que la guerre en Ukraine continue toujours d’inquiéter dans la région. « Notre région se renforce et je crois que nous tenons là l’une des plus grandes victoires contre la Russie de Poutine », espère ainsi Gabrielius Landsbergis, député et ministre des Affaires étrangères.

La Suède et la Finlande ont des armées fortes et développées, correspondant totalement aux standards de l’Otan. Leurs marines vont pouvoir protéger la mer Baltique, désormais une mer intérieure de l’Otan, encore bordée par la région de Kaliningrad hautement militarisée.

« Comme nous sommes un petit pays, grâce à leur participation dans l’Otan, notre défense a une nouvelle dimension stratégique. Nous allons pouvoir développer notre coopération », se réjouit le ministre letton de la Défense, Artis Pabriks.

La Russie a elle-même changé la donne, relève-t-on à Vilnius. La Lituanie n’attend désormais plus qu’une chose : accueillir elle-même ces deux nouveaux membres de l’Otan au sommet qui se déroulera l’année prochaine à Vilnius.

