Guerre en Ukraine: la ville de Kherson, nouvel enjeu symbolique pour Kiev et Moscou

Une vue de la devanture du centre commercial Fabrika à Kherson qui a subi les bombardements russes, le 20 juillet 2022. AFP - STRINGER

La Russie n’a plus pour objectif de prendre seulement le contrôle de l’est de l’Ukraine, mais a élargi ses ambitions, a déclaré mercredi 20 juillet le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, affirmant que la géographie changeait en Ukraine, et que la Russie souhaitait aussi intégrer les régions méridionales de Kherson et de Zaporijjia. Mais c’est justement dans cette partie du pays, déjà partiellement occupée, que les autorités de Kiev semblent préparer une contre-attaque.