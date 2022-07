À la Une: la Macédoine du Nord et l'Albanie ouvrent leurs négociations d'adhésion avec l'UE

REVUE DE PRESSE DES BALKANS

Des députés du parti au pouvoir en Macédoine du Nord, le SDSM, tiennent des drapeaux de l'Union européenne et de la Macédoine du Nord, lors d'un débat parlementaire sur l'accord conclu sous l'égide de la France pour régler les différends avec la Bulgarie et ouvrir la voie à l'adhésion à l'UE, à Skopje, le 16 juillet 2022.

Publicité Lire la suite

« Un moment historique », a lancé Ursula von der Leyen mardi 19 juillet à Bruxelles, lors de sa conférence de presse tenue avec les Premiers ministres albanais et macédonien, Edi Rama et Dimitar Kovačevski.

L'Union européenne venait officiellement d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, deux pays bloqués dans l'antichambre de l'Union européenne, respectivement depuis 2014 et 2005. Le processus promet toutefois d'être encore long et difficile avant leur intégration.

« Proposition française » acceptée

C'est la signature, deux jours plus tôt, de l'accord bilatéral entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie qui avait permis de débloquer le veto posé par Sofia. La veille, le Parlement macédonien avait approuvé la proposition négociée par la France pour mettre un terme au conflit historique avec le pays voisin, malgré les manifestations quotidiennes de l'opposition nationaliste-conservatrice.

Slovénie : fini les barbelés anti-réfugiés, place aux drones

Le 15 juillet, le nouveau gouvernement slovène a entrepris la destruction de l'immense clôture de barbelés à la frontière avec la Croatie, en annonçant que la surveillance se ferait désormais grâce à des drones. Avec cette mesure très symbolique, le nouveau Premier ministre libéral écologiste mettait en œuvre l'une de ses promesses de campagne. Mais après à peine un mois au pouvoir, Robert Golob agace déjà.

Incendies et délicate transition écologique dans les Balkans

La Slovénie doit se débattre depuis plusieurs jours avec le pire incendie « depuis vingt ans », comme l'a déclaré le ministre de la Défense. Quatre villages ont déjà dû être évacués à la frontière avec l'Italie à cause du mégafeu, dont le départ date du week-end dernier. En Bosnie-Herzégovine, les pompiers luttent avec difficulté contre les flammes dans le parc naturel de Blidinje, l'un des joyaux du sud du pays. Dans les deux cas, le vent complique le travail des soldats du feu.

Ces incendies surviennent au moment où une vague de chaleur submerge les Balkans et vient rappeler les effets du dérèglement climatique. Or, la transition écologique prend beaucoup de retard dans les pays du sud-est européen, dont le sous-sol regorge de lignite. Entretien avec Chiara Martinelli, la directrice du réseau Action Climat européen (CAN-E), qui participait début juillet au forum Just Transition de Sarajevo.

Dans des Balkans occidentaux, dont le sous-sol regorge de lignite, la décarbonation reste pour le moment un vœu pieux. Début juillet, le forum Just Transition a réuni à Sarajevo des décideurs du secteur de l’énergie pour accélérer la transition vers le renouvelable face à l’urgence climatique. Entretien.

La Serbie, l'Égypte, les Émirats arabes unis... et la guerre en Ukraine

Mercredi, la Serbie a déroulé le tapis rouge au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Un « partenariat stratégique » a été noué entre les deux pays et il a été beaucoup question de la crise en Ukraine lors de cette visite entre deux membres fondateurs du mouvement des non-alignés. La Serbie entretient de longue date des relations privilégiées avec les pays du monde arabe.

Depuis 2012, la Serbie du président Aleksandar Vučić s'est aussi beaucoup rapprochée des Émirats arabes unis. La petite monarchie du Golfe investit ses pétrodollars dans les armes et les terres agricoles serbes, en profitant du peu de contrôle sur le blanchiment d’argent.

Le week-end dernier, un Antonov An-12 s'est écrasé dans le nord de la Grèce, tuant les huit membres d'équipage, tous ukrainiens. Ce mystérieux avion-cargo affrété par une société ukrainienne transportait du matériel militaire serbe... vers le Bangladesh.

En accès libre : Carnets d’exil ukrainien (5/10) | « Je ne sais pas à quoi ressemblera demain »

La guerre a éclaté le jour où la chanteuse ukrainienne Bad Sasha devait partir en Serbie présenter son dernier album. Tiraillée entre son désir d’agir et l’inquiétude de sa famille pour sa sécurité, elle a finalement quitté Kiev pour Belgrade, où elle a donné plusieurs concerts en faveur de l’Ukraine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne