L'État allemand vole au secours du géant de l'énergie Uniper, menacé par la crise du gaz russe

Un employé d'Uniper vérifie la centrale de stockage de gaz près de la ville bavaroise de Kraiburg am Inn, le 10 juin 2022.

La crise énergétique actuelle conduit l’État allemand à recourir à une mesure exceptionnelle : Berlin a annoncé ce vendredi 22 juillet un plan de sauvetage du premier importateur de gaz, la société Uniper, en grave difficulté qui sera en partie nationalisée. Une mesure qui rappelle l’entrée de l’État dans le capital de la Commerzbank lors de la crise financière il y a une douzaine d’années ou la prise de participation au sein de la compagnie aérienne Lufthansa lors de la pandémie de Covid-19.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« You’ll never walk alone » (Vous ne serez pas seul). Olaf Scholz a recouru à deux reprises à cette expression anglaise durant sa conférence de presse pour insister ce vendredi 22 juillet : l’État viendra en aide dans la crise énergétique actuelle aux entreprises et aux consommateurs.

Berlin va entrer dans le capital à hauteur de 30% d’Uniper, la deuxième entreprise du pays par son chiffre d’affaires. Le premier importateur et stockeur de gaz perd plusieurs dizaines de millions d’euros par jour. Pour assurer ses contrats, Uniper doit acheter du gaz bien plus cher sur les marchés sans pouvoir répercuter ses surcoûts auprès de ses clients. Hormis une participation de 30% au capital, des prêts publics d’une quinzaine de milliards d’euros sont prévus.

Uniper pourra après l’été répercuter ses surcoûts auprès de ses clients. Olaf Scholz a estimé que cela pourrait alourdir de 200 à 300 euros la facture d’une famille de quatre personnes par an. Le chancelier a annoncé un paquet de mesures pour réduire les conséquences pour les personnes percevant l’aide sociale, des aides au logement, les plus modestes, les retraités et les étudiants.

