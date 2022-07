L'Union européenne inquiète de la démission de Mario Draghi

L'ex-Premier ministre italien Mario Draghi lors du sommet des leaders de gouvernement à Bruxelles, le 24 juin 2022. AFP - JOHN THYS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis l’annonce de l’explosion de la coalition italienne, les supputations vont bon train sur le prochain président du Conseil et sur la présence ou non dans le prochain gouvernement de Fratelli d’Italia. Les Européens, eux, regrettent déjà le départ de Mario Draghi, à l’image d’Emmanuel Macron qui évoque en lui « un partenaire de confiance », sentiment partagé dans les capitales des Vingt-Sept et surtout dans les institutions de l’UE.