Trois Iraniens soupçonnés de préparer des attaques contre des Israéliens arrêtés en Turquie

C'est la deuxième opération de ce genre sur lequel la Turquie communique en moins d'un mois. Sept Iraniens seraient désormais incarcérés en Turquie pour les mêmes motifs.

Le mois dernier, Israël avait appelé tous ses ressortissants à quitter immédiatement la Turquie, une destination de vacances prisée des Israéliens. Le pays citait un « danger réel et immédiat » d'attaques iraniennes. Un ancien diplomate israélien aurait notamment été visé et évacué, comme d'autres ressortissants, par les services israéliens. Depuis, deux opérations des forces turques ont visé des cellules de la République islamique.

La première a été annoncée alors que Yaïr Lapid, alors ministre israélien des Affaires étrangères, était en visite dans le pays le 23 juin. Selon le quotidien turc Milliyet, des agents du renseignement iranien et des membres des Gardiens de la révolution avaient été arrêtées lors de raids visant trois maisons et un hôtel d'Istanbul.

Cette fois, peu de détails sur l'opération ont filtré. Les autorités turques ont seulement indiqué que trois ressortissants iraniens ont été arrêtés la semaine dernière et écroués jeudi 21 juillet.

La Turquie et Israël ont entretenu pendant plusieurs années des relations tendues. Mais ces derniers mois, les pays ont entrepris de resserrer leurs liens. Lors de sa visite à Ankara en juin dernier, Yaïr Lapid, devenu depuis Premier ministre, avait salué une « coopération diplomatique et sécuritaire » qui avait permis de « sauver des vies de citoyens israéliens ». Et dans la foulée de la première opération, Israël avait abaissé le niveau de menace visant ses ressortissants en Turquie.

