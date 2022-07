Guerre en Ukraine: le port d'Odessa bombardé au lendemain de la signature de l'accord sur les céréales

Des missiles russes ont visé samedi le port d'Odessa sur la mer Noire, a annoncé l'Ukraine, accusant Moscou de compromettre l'application de l'accord signé la veille pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre.

À peine 24 heures après la signature à Istanbul de l’accord débloquant les ports ukrainiens et permettant l’export tant attendu des céréales ukrainiennes, la Russie vient de mettre un dramatique coup de canif dans le contrat en bombardant les installations du port d’Odessa ce samedi 23 juillet.

Dans la matinée, les habitants d’Odessa ont vu quatre missiles de croisière de type Kalibr, tirés de la Crimée, traverser le ciel bleu, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. Deux d’entre eux ont été interceptés par la défense anti-aérienne et les deux autres se sont abattus sur des installations portuaires de la ville. « L'ennemi a attaqué le port d'Odessa avec des missiles de croisière de type Kalibr. Deux missiles ont été abattus par la défense antiaérienne », a annoncé un porte-parole de l'administration de la région d'Odessa, Serguiï Bratchouk, dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

« La Russie portera l'entière responsabilité »

Les réactions n’ont pas tardé à Kiev, où les responsables politiques se sont très vite exprimés. « Le tir de missiles russes sur Odessa est un crachat de Poutine au visage du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du président turc Recep Erdogan, qui ont déployé d'énormes efforts pour parvenir à cet accord », a ainsi déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Kiev, Oleg Nikolenko. « Il aura fallu moins de 24 heures à la Russie pour rompre ses promesses et saper les engagements pris devant l’ONU et la Turquie, poursuit le porte-parole. En cas de non-respect de l’accord d’Istanbul, la Russie portera la responsabilité de la crise alimentaire mondiale. »

Andriy Yermak, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, a qualifié pour sa part cet événement de « dichotomie diplomatique russe », pointant l’absence de confiance dans la parole russe.

L’accord d’Istanbul, paraphé séparément par les deux belligérants, prévoyait que les terminaux de transports de céréales seraient protégés des bombardements permettant d'exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloqués en Ukraine. De quoi soulager les pays dépendants des marchés russe et ukrainien, qui représentent 30% du commerce mondial du blé à eux deux.

Condamnation « sans équivoque » du chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déclaré dans un communiqué qu'il « condamnait sans équivoque » ces tirs de missiles, ajoutant que « la mise en œuvre intégrale [de l'accord] par la Fédération de Russie, l'Ukraine et la Turquie est impérative ».

« Frapper une cible cruciale pour l'exportation de céréales un jour après la signature des accords d'Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre une fois de plus le mépris total de la Russie pour le droit international et les engagements », a réagi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, sur Twitter.

