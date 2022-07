Ukraine: huit personnalités politiques déchues de leur nationalité par décret présidentiel

Le président Volodymyr Zelensky sur une photo publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne le 23 juillet 2022. AFP - STR

2 mn

Volodymyr Zelensky aurait-il décidé de faire le ménage dans le monde des oligarques et des élites ukrainiennes ?Depuis plusieurs jours, un décret présidentiel circule, selon lequel un certain nombre de personnalités politiques et du monde des affaires se seraient vu retirer leur nationalité ukrainienne.