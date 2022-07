Guerre en Ukraine: dans la région de Kherson, la contre-offensive a déjà commencé

Un soldat ukrainien dans une tranchée dans la région de Kherson, le 12 juin 2022. © GENYA SAVILOV/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La guerre en Ukraine est entrée dans son sixième mois dimanche 24 juillet, et si la situation sur le front du Donbass semble s’être quelque peu rééquilibrée au bénéfice de l’Ukraine, on observe ces derniers jours des mouvements plus importants dans le sud du pays, en particulier dans la région de Kherson, qui devrait être le théâtre de la prochaine grande bataille de la guerre, avec cette fois une contre-offensive de l’Ukraine à prévoir pour le mois d’août.