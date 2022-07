La France et le Royaume-Uni se rejettent la responsabilité du «chaos» à Douvres

Sur le port de Douvres, des véhicules font la queue pour passer la frontière entre la Grande-Bretagne et la France, le 24 juillet 2022. REUTERS - HENRY NICHOLLS

Après deux jours d'embouteillages au port de Douvres en Angleterre, la circulation est revenue à la normale dimanche 24 juillet. Vendredi et samedi, il fallait plusieurs heures pour entrer dans le port et passer la frontière pour les vacanciers. Des files d’attente interminables qui ont provoqué une dispute diplomatique entre la France et le Royaume-Uni, qui se rejettent la responsabilité de la situation.