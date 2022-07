L'Allemagne prépare une «stratégie de sécurité nationale» avec ses citoyens

Depuis la guerre en Ukraine, l'Allemagne s’est lancée dans une démarche inédite : établir une « stratégie de sécurité nationale », en faisant notamment appel à ces citoyens.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Berlin,

Dans sept communes d’Allemagne, 50 habitants ont à chaque fois été tirés au sort pour participer à des ateliers autour de la sécurité et de la défense. Des retraités, des étudiants, des cadres, des employés, c’est-à-dire un panel représentatif de la société.

« Comment rendre l’armée allemande plus attractive ? Faut-il restaurer le service militaire ? Comment protéger la démocratie ? Comment assurer l’approvisionnement en ressources ? » Voilà le type de sujets sur lesquels ces citoyens ont du plancher et formuler des propositions concrètes. Toutes leurs idées vont alimenter un document qui fera référence : une « stratégie de sécurité nationale » dont l’Allemagne veut se doter pour la première fois.

Une peur de la guerre nouvelle en Allemagne

Aucun des participants n’est expert en politique étrangère et c’est bien le souhait du gouvernement : intégrer dans sa stratégie non seulement le besoin de défendre l’Allemagne en tant qu’État, mais aussi les gens qui y vivent, en tenant compte de leurs aspirations et de leurs inquiétudes.

Dans ces ateliers, il y a un fort sentiment d’insécurité en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine; 80% des Allemands considèrent d’ailleurs la Russie comme une menace pour leur propre pays. L’électrochoc a été particulièrement violent parce que jusqu’alors, dans leur majorité, les Allemands pensaient que la paix en Europe serait éternelle, qu’ils n’étaient entourés que d’amis, selon une formule célèbre en Allemagne, et donc, ils pensaient qu’avoir une armée puissante était inutile. Tout cela a été balayé.

À travers cette « stratégie de sécurité nationale », c’est en fait une nouvelle boussole que les Allemands sont en train de chercher pour s’orienter, pour trouver leur place, leur rôle, dans la nouvelle ère géopolitique ouverte par l’invasion russe en Ukraine.

En dehors du travail citoyen, des experts sont également auditionnés par le gouvernement. Et puis la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, parcourt l’Allemagne, entre deux rendez-vous à l’étranger. Elle parle avec des patrons d’entreprises touchées par la crise énergétique, des associations de lutte contre le jihadisme, des chercheurs en environnement. « La sécurité est l’affaire de tous », répète-t-elle régulièrement. La publication de cette future stratégie allemande est prévue pour la fin de l’année 2022.

►À lire aussi : L’Allemagne livre les premiers blindés Guépard à l'Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne