Transport aérien: face à une grève, la Lufthansa supprime un millier de vols

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa va annuler mercredi 26 juillet la « quasi-totalité » de ses vols en Allemagne en raison d'une grève de son personnel au sol, a annoncé l'entreprise dans un communiqué dans un contexte déjà tendu pour l'aviation européenne.

Déjà 6 000 vols annulés cet été, et cette grève entraîne la suppression d'un millier de vols supplémentaires.

Tous partent ou arrivent de Francfort et de Munich, les deux hubs aéroportuaires les plus importants d'Allemagne. Lufthansa doit ainsi annuler au total 678 vols à Francfort et 345 à Munich, dont 47 dès ce mardi pour les deux plus importantes plaques tournantes d'Allemagne.

« L'impact de la grève peut entraîner des annulations et retards ponctuels jeudi et vendredi », précise l'entreprise.

Ces annulations interviennent au tout début de la saison estivale. L'objectif du syndicat Verdi est de faire « monter la pression » dans les négociations avec la direction.

Il demande une augmentation de 9,5% des salaires pour les employés au sol, tel que le personnel de maintenance et les conducteurs des véhicules de remorquages des avions.

Une réclamation que le syndicat justifie en trois points : tout d'abord, le personnel n'a pas été augmenté depuis trois ans. Ensuite, la forte inflation, qui s'élevait à 7,6% en juin dernier en Allemagne. Et enfin, la pénurie dont souffre le trafic aérien depuis la reprise. L'institut économique IW estime qu'il manque 7 000 employés au secteur aérien allemand. Une autre conséquence de la fermeture des aéroports pendant la pandémie.

