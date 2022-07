Guerre en Ukraine: le pont Antonovsky, près de Kherson, partiellement détruit

Les combats semblent prendre une tout autre tournure dans la région de Kherson, sous occupation russe. Le pont Antonovsky, l'un des seuls points de franchissement du Dniepr, près de la ville, a été partiellement détruit par une frappe de missiles longue portée Himars, fournis par les Américains à l'artillerie ukrainienne.

Avec notre correspondant à Kiev,Stéphane Siohan

En Ukraine, les combats semblent être en train de prendre une toute nouvelle dimension dans la région de Kherson, au sud du pays, où les forces de Kiev ont engagé une contre-offensive. Dans la nuit de mardi à mercredi 27 juillet, le pont Antonovsky, long de 1 300 mètres, a été frappé pour la troisième fois depuis le 19 juillet, par des missiles de longue portée de type Himars.

Ces missiles multiples fournis par les États-Unis permettent à l’artillerie ukrainienne d’effectuer des frappes dans la profondeur, de façon très précise, parfois à plus de 80 kilomètres de distance.

La chaussée de l’ouvrage, criblée d’impacts, a été rendue impraticable à l’endroit des frappes, et ce mercredi 27 juillet, les autorités russes d’occupation à Kherson l’ont fermé jusqu’à nouvel ordre.

Le pont Antonovsky est un des seuls points de franchissement sur le Dniepr, avec le barrage d’une centrale électrique, à cinquante kilomètres de là.

Or, on estime à 30 000 le nombre de soldats russes qui se battent à l’ouest du Dniepr, et si les ponts étaient partiellement détruits ou inutilisables, l’armée russe ne pourrait envoyer des renforts vers l’avant, ni organiser un retrait en arrière du fleuve, en cas d’offensive ukrainienne.

On voit ainsi se dessiner la stratégie de Kiev pour les semaines à venir : bloquer les forces russes à l’ouest du Dniepr, et les forcer à se rendre.

