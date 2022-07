Témoignages

Ukraine: dans la région de Kherson, les habitants pro-Kiev espèrent une contre-offensive de l'armée

Un militaire ukrainien dans un tunnel d'une tranchée sur une position tenue par l'armée ukrainienne entre les villes méridionales de Mykolaiv et Kherson, le 12 juin 2022. AFP - GENYA SAVILOV

2 mn

Les autorités ukrainiennes décrivent des bombardements massifs dans le sud du pays. La région d'Odessa a à nouveau été visée ce mardi 26 juillet, tout comme le port de Mykolaïv un peu plus à l'est. Dans le même temps, les autorités ukrainiennes se montrent confiantes et parlent d'une contre-offensive lancée pour reconquérir la région de Kherson. Mais qu'en est-il sur place pour les habitants? Le journaliste Oleg Batourine, originaire de Nova Kakhovka à l'est de Kherson sur la Dniepr, a été fait prisonnier par les Russes avant de fuir dans les territoires contrôlés par Kiev. Désormais, il essaie d'informer sur le quotidien de sa ville.