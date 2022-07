Allemagne: face à la crise énergétique, Berlin éteint la lumière des monuments

Les rives de la rivière Spree devant le palais reconstruit de Berlin (Berliner Schloss) qui abrite le Forum Humboldt avec la cathédrale de Berlin en arrière-plan à Berlin le 15 juillet 2021. © STEFANIE LOOS / AFP

La guerre en Ukraine qui dure depuis plus de cinq mois a plongé le monde dans une nouvelle crise énergétique. En Europe, l'Allemagne y est particulièrement vulnérable. Pour aider Berlin, les pays de l'Union européenne se sont engagés cette semaine à réduire de 15% leur consommation de gaz d'ici mars prochain. Mais les Allemands restent inquiets, et le pays prend aussi des mesures au niveau local. À Berlin, les façades des monuments historiques ne seront plus éclairées la nuit.