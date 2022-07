Frontex avait connaissance de renvois illégaux de migrants en Grèce, selon un rapport

Un rapport confidentiel de l'Office européen de la lutte contre la fraude, daté de février, souligne que l’agence de garde-côtes européens Frontex avait connaissance de renvois illégaux de migrants de la Grèce vers la Turquie et aurait même cofinancé certains de ces refoulements. Un rapport accablant, relayé par Le Monde et Der Spiegel, avait déjà en partie contribué à la démission, en avril dernier, de son ancien directeur, Fabrice Leggeri.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

En Grèce, les refoulements, régulièrement violents, de demandeurs d’asile et de migrants à destination de la Turquie se sont particulièrement multipliés ces deux dernières années, au point de devenir un secret de polichinelle.

Mais après la publication des conclusions de ce rapport européen qui relie Frontex aux refoulements de migrants et demandeurs d’asile opérés par la Grèce, Efsyn, le principal journal grec d’opposition, dit s’attendre à l’équivalent d’une immense déflagration. Ces pratiques sont contraires au droit international et à la convention de Genève.

►À écouter : En Grèce, criminalisation progressive des migrants et délit de solidarité

À Athènes, c’est pourtant – au moins dans un premier temps – un grand silence qui tient lieu de réaction. Et pour cause, au sommet de l’État grec, officiellement, ces refoulements de demandeurs d’asile, bien que largement documentés par ailleurs, n’existent tout simplement pas.

Une position de négation et de dissimulation depuis longtemps intenable, pour ne pas dire grotesque, qui semble avoir émergé du tiraillement européen entre certaines valeurs humanistes affichées par l’Union et une volonté politique de plus en plus répandue de fermeté aux frontières.

En Grèce, les premières réactions officielles viennent alors paradoxalement de Berlin. Selon une journaliste du quotidien Kathimerini, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, actuellement en visite, a ainsi « refusé de rencontrer, d'être photographiée [ou] d'avoir tout contact avec les (…) garde-côtes » du port d’Athènes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne