Royaume-Uni: le début de campagne des conservateurs vu depuis les terres de Johnson

Au Royaume-Uni, les deux finalistes dans la course pour devenir Premier ministre commencent leur campagne ce jeudi 28 juillet. Liz Truss et Rishi Sunak entament une série de meetings à travers le pays, jusqu’à fin août, pour convaincre les militants conservateurs : ce sont eux qui les départageront. Dans la circonscription très conservatrice de Boris Johnson, Uxbridge-Hillingdon, les citoyens britanniques hésitent.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Lucy suit tous les débats entre les candidats. Conservatrice non encartée, elle ne pourra pas voter mais a une préférence : « Entre les deux, Liz Truss. Elle essaie de diminuer les impôts et les sondages la donnent en tête… Alors, donnons-lui sa chance. »

C’est surtout sur l’imposition que Liz Truss et Rishi Sunak se distinguent en termes de politique, et c’est justement ce qui fait gagner des points à l’ex-chancelier, pour Ali, 21 ans et plutôt à gauche : « Rishi Sunak serait le moins pire des deux, ses propositions auront à mon avis le moins d’impact négatif, comparé à Liz Truss. Surtout sur les réductions d’impôts, je n’en suis pas fan et je crois que les grandes entreprises doivent être plus taxées. »

Mais pour Ron, ancien Tory dégoûté de la politique, le choix se fait surtout sur la personnalité des candidats. Comme le mariage de Rishi Sunak à une héritière millionnaire : « Je n’aime pas Rishi Sunak et le fait que sa famille soit si riche. Je pense qu’il y a un conflit d’intérêt, qu’il protégera les nantis. Gros conflit d’intérêt. »

Plusieurs autres électeurs soupirent en pensant aux cinq semaines de campagne restantes, et considèrent que ni Liz Truss ni Rishi Sunak ne sauront réparer la confiance.

