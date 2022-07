Ukraine: des proches demandent la libération de soignantes capturées par les Russes

Des blessés dans le couloir d'un hôpital de Marioupol, le 15 mars 2022. (image d'illustration) AP - Evgeniy Maloletka

L'Ukraine revendique plusieurs centaines de prisonniers de guerre et la Russie plus de 6 000. Des prisonniers de guerre qui constituent parfois une monnaie d'échange dans le conflit. Parmi eux, Moscou compte une centaine de soignants capturés à la chute de Marioupol. Des femmes en grande majorité qui travaillaient dans l’hôpital militaire de Marioupol. En Ukraine, leur proches alertent sur leur conditions de détention et demande leur libération.