À la Une: sècheresse et incendies, les Balkans paient cher le dérèglement climatique

Revue de presse des Balkans

Un pompier et un habitant tentent d'éteindre un feu de forêt qui brûle dans le village de Vatera, sur l'île de Lesbos, en Grèce, le 23 juillet 2022.

Les Balkans sont le « château d’eau » de l’Europe, mais la sècheresse menace partout. Le Danube est à son plus bas niveau depuis 70 ans à son entrée en Roumanie, dernier pays qu’il traverse avant de se jeter en mer Noire. Partout dans la région, le cycle de l’eau douce est perturbé par le réchauffement climatique et l’activité humaine. État des lieux en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie et Roumanie.

Pendant ce temps, de terribles incendies continuent de ravager la région du Karst, en Slovénie. En Herzégovine, c’est le parc naturel de Blidinje qui est parti en fumée depuis plusieurs jours. Dans les deux cas, les pompiers peinent à lutter. Les Balkans paient au prix fort le dérèglement climatique.

En Grèce, la polémique prend un tour politique. L’île de Lesbos a été ravagée par flammes, d’autres incendies se poursuivent toujours en Crète, en Thrace ou dans le Péloponnèse, mais les autorités soutiennent qu’assez de moyens seraient engagés. L’opposition rappelle que le gouvernement Mitsotakis a préféré recruter des policiers plutôt que des pompiers.

Bras de fer en Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine est déjà en campagne pour les élections générales du 2 octobre, et les nationalistes croates du HDZ réclament toujours une modification de la loi électorale qui renforcerait encore la structuration ethnique du corps électoral. Pour Edina Bećirević, cela reviendrait même à finaliser la partition ethnique de la Bosnie-Herzégovine.

Mis sous pression par trois jours de manifestations à Sarajevo, Christian Schmidt, le Haut-Représentant international (OHR) en Bosnie-Herzégovine, n’a finalement imposé que des modifications techniques à la loi électorale. Mais il enjoint aux politiciens bosniaques et croates de trouver un accord d'ici aux élections d’octobre, menaçant d’utiliser à nouveau les « pouvoirs de Bonn », pour imposer des « changements significatifs ».

Homophobie au sommet

Attaque contre un local LGBTQI de Podgorica, menaces de mort contre un militant... Les discours de haine se multiplient au Monténégro, alors même que le pays est le plus avancé de la région dans la reconnaissance des droits.

La Serbie, elle, se prépare à accueillir l’Europride 2022, qui aura lieu du 12 au 18 septembre. Or, le nouveau maire de Belgrade, n’a pas l’intention de s’y rendre, préférant inaugurer des « journées de la famille ». Aleksandar Šapić, un ancien joueur de water-polo qui s’est imposé en politique grâce au soutien du président Vučić vient aussi de créer le scandale en déclarant qu’il « ne savait pas ce que Ratko Mladić avait fait durant la guerre de Bosnie ». La réaction au vitriol du site Peščani.

« Hej Afrika »

Qui se souvient de Steva Šumadinac alias Jungo Chokwe, d’Edi Dekenga, la star congolaise d’Elipse, ou du Guinéen Mohamed Kaba Sow ? Ces chanteurs et ces musiciens africains sont venus en Yougoslavie dans le cadre d’échanges universitaires entre non-alignés et ils ont fait bouger la pop de l’époque socialiste.

