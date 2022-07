Espagne: plus de huit ans de prison requis contre Shakira, accusée de fraude fiscale

La chanteuse colombienne Shakira est poursuivie pour fraude fiscale par l'Espagne. © Greg Allen/Invision/AP - Greg Allen

Pendant des semaines, le parquet espagnol et la chanteuse Shakira ont cherché un accord à l’amiable. En vain. Cet accord n’ayant pas été obtenu, un procès aura lieu pour fraude fiscale contre elle. La célèbre chanteuse colombienne Shakira va s’asseoir sur le banc des accusés, même si on ne connaît pas encore la date, et affronter un procès pour fraude fiscale. Le parquet espagnol requiert contre elle 8 ans de prison et plus de 23 millions d’euros d’amende. L’artiste se déclare innocente et dit vouloir aller jusqu’au bout.