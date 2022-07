Italie : des soupçons d'ingérence russe derrière la chute du gouvernement Draghi

Les Russes seraient-ils derrière la chute du gouvernement italien ? C’est ce que sous-entend le quotidien italien La Stampa. Le journal révèle des contacts secrets entre le parti du leader d’extrême-droite Matteo Salvini et des représentants de la Russie. Des échanges dans le but d’interférer dans la crise politique italienne.

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

Un dialogue, au mois de mai dernier, a éveillé les soupçons. Un contact entre un proche de Matteo Salvini et un important diplomate de l’ambassade russe à Rome.

Au cours de cette rencontre discrète, le représentant de Moscou aurait posé cette question à l’émissaire de la Ligue d’extrême-droite : vos ministres sont-ils prêts à se retirer du gouvernement ?

Autant dire qu’il s’agit d’une demande à faire tomber l’exécutif, clarifie La Stampa qui dévoile l’affaire. L’ombre russe plane sur la crise du gouvernement italien, écrit sans détours le journal italien.

Le quotidien s’est appuyé sur des documents des services de renseignement, qui affirment que cette opération révèle l’intérêt de la Russie à déstabiliser l'équilibre du pouvoir italien.

Une interférence russe deux mois avant la crise politique et chute effective de l'exécutif le 21 juillet dernier. C’était au moment où Matteo Salvini préparait un déplacement à Moscou, à l’insu du gouvernement. Le leader, proche de Vladimir Poutine de longue date, est pointé du doigt. Le patron d’extrême-droite a immédiatement démenti, et dénoncé des « bêtises » et de « fausses informations » pour le discréditer en pleine campagne électorale.

Les Russes ont-ils été jusqu’à dicter les décisions des ministres de la Ligue ? « Nous ne le savons pas », confesse La Stampa.

Déjà, ces derniers jours, Mario Draghi avait alerté sur des tentatives étrangères d’affaiblir l’opposition de l’Italie au président russe. Pour La Stampa, cet ultime discours, prononcé la veille de la démission du président du Conseil, prend désormais une autre dimension.

