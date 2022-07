Guerre en Ukraine: attaque au drone contre l'état-major de la Flotte russe de la mer Noire

Une attaque au drone a visé ce dimanche 31 juillet l'état-major de la Flotte russe de la mer Noire à Sébastopol en Crimée, faisant six blessés, a indiqué le gouverneur de cette ville de la péninsule annexée de Crimée, Mikhaïl Razvojaïev.

« Ce matin, les nationalistes ukrainiens ont décidé de nous gâcher la Journée de la Flotte russe » célébrée en Russie ce dimanche, a écrit Mikhaïl Razvojaïev sur Telegram. Il a précisé qu'un drone s'était posé dans la cour de l'état-major de la Flotte et fait état de six blessés parmi les employés de l'état-major. Toutes les festivités liées à la Journée de la Flotte russe « ont été annulées pour des raisons de sécurité », a annoncé Mikhaïl Razvojaïev, en demandant aux habitants de Sébastopol de ne pas quitter leur domicile « si possible ».

De vastes célébrations sont prévues à l'occasion de cette fête à travers la Russie, avec notamment une parade navale à Saint-Pétersbourg, qui doit être supervisée par le président Vladimir Poutine.

C'est la première fois que les autorités russes font état d'une telle attaque depuis le début de leur offensive en Ukraine le 24 février dernier.

L'Ukraine dément être à l'origine de l'attaque

L'Ukraine a cependant démenti peu après avoir attaqué au drone l'état-major de la Flotte russe de la mer Noire, qualifiant les accusations russes de « provocation délibérée ». Les accusations russes sur « une soi-disant attaque ukrainienne de l'état-major de la Flotte russe à Sébastopol » sont « une provocation délibérée », a déclaré Serguiï Bratchouk, porte-parole de l'administration régionale d'Odessa, dans une vidéo sur Telegram. « La libération de la Crimée ukrainienne occupée se passera d'une autre manière, beaucoup plus efficace », a-t-il ajouté.

Dans les tous premiers jours de son offensive contre l'Ukraine, la Russie a conquis une partie du Sud ukrainien, notamment la région de Kherson, située non loin de la Crimée annexée en 2014. Ces dernières semaines,les forces ukrainiennes sont repassées à l'offensive dans le sud pour reprendre ces territoires perdus et ont connu certains succès.

Mercredi, des frappes ukrainiennes ont partiellement détruit un important pont de Kherson, ville occupée par les forces russes.

