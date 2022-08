Royaume-Uni: près de 700 migrants traversent la Manche en une journée

Des migrants arrivent au port de Douvres, après avoir été secourus lors de leur traversée de la Manche (Image d'illustration). REUTERS - HANNAH MCKAY

Malgré une politique de plus en plus restrictive vis-à-vis des migrants. Le Royaume-Uni a enregistré un record ce lundi 2 août des traversées de la Manche. Quatorze bateaux et près de 700 migrants ont atteint les côtes anglaises en 24 heures.