Face à la sécheresse, les pays de l'UE appelés à réutiliser leurs eaux usées

Dans ce contexte de sécheresse et de manque d'eau un peu partout en Europe, tout le monde cherche des solutions. Ce mercredi 3 août, la Commission européenne a appelé les États-membres à faire des efforts pour le traitement des eaux usées et pour leur réutilisation dans le secteur agricole.

Publicité Lire la suite

Face au réchauffement climatique, l'Union européenne doit accélérer la réutilisation de ses eaux usées pour irriguer ses terres agricoles, dit la Commission. Selon elle, il est urgent de « garantir une source supplémentaire d’eau sûre et prévisible » pour arroser et irriguer les champs européens. Bruxelles donne un chiffre pour appuyer son avertissement : plus de 40 000 millions de m3 d'eaux usées sont traités chaque année au sein de l'Union, mais seulement 964 millions sont réutilisés. Cela fait en réalité moins de 2,5 %.

Il y a donc un gros potentiel, note l'exécutif européens. Mais ce potentiel est encore très largement sous-exploité avec des grandes disparités entre les États-membres, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry. Les champions sont Chypre et Malte, qui réutilisent respectivement 90 et 60% de leurs eaux usées. La France est aussi citée en exemple, avec 7,7 millions de m3 d'eaux usées traitées réutilisées chaque année.

Pas de cadre législatif pour inciter cette pratique

Pour rattraper ce retard européen, il faudra agir au niveau législatif et réglementaire, car pour l'instant, il n'existe pas de cadre de soutien qui encourage cette pratique. Une fois mieux encadrée, la réutilisation des eaux usées pourra donc faire beaucoup plus facilement l'objet d'incitations financières avec un objectif : multiplier la quantité d'eau réutilisées chaque année par six d'ici 2025, pour atteindre plus de 6 milliards de m3 d'eau réutilisés chaque année.

C'est là une nécessité, alors que le manque d'eau se fera de plus en plus ressentir dans les années à venir, avec des sécheresses aux conséquences énormes. Pour l'environnement, mais également pour tous les secteurs économiques, comme l’agriculture, le tourisme ou encore l'industrie. Les pénuries d'eau affectent à ce jour 11% de la population de l'UE et 17% de son territoire, mais la situation est plus préoccupante autour de la Méditerranée où environ 50% de la population vit sous un stress hydrique constant durant l'été.

► À lire aussi : Face à la sécheresse, l'Europe va devoir importer du riz

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne