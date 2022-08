Haut-Karabakh: l'Arménie demande aux soldats de la paix russes d'agir

Suite à la nouvelle flambée de violences au Haut-Karabakh, le Premier ministre arménien a pris la parole ce 4 août au matin, et Nikol Pachinian a appelé les soldats de la paix russes déployés dans cette enclave disputée à agir.

Avec notre correspondante à Moscou,Anissa El Jabri

Nikol Pachinian en appelle désormais à la Russie, et de manière très directe : « Il y a une ligne de contact où sont déployés des soldats de la paix, et ce territoire est sous leur responsabilité ». L’agence russe Interfax le souligne : pour le Premier ministre arménien ces soldats sont « un facteur clé de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh » mais « la série d’événements qui s’est déroulée depuis novembre 2020 (Nikol Pachinian parle de la guerre et des incidents qui ont suivi, ndlr) soulève des questions dans la société arménienne concernant le contenu et l'essence de la mission de maintien de la paix ».

► À lire aussi : L'Azerbaïdjan dit avoir pris le contrôle de plusieurs positions dans le Haut-Karabakh

Le Premier ministre demande donc une « clarification » de l’opération de maintien de la paix. Par la voix de son porte-parole, le Kremlin s’est dit ce jeudi « préoccupé par la détérioration de la situation autour du Haut-Karabakh » et a appelé les parties à « faire preuve de retenue ». Dimitri Peskov qui « n’exclut pas » que le sujet soit abordé vendredi 5 août entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se rencontrent une nouvelle fois dans la résidence d’été du président russe.

Mercredi, le président de la république auto-proclamée du Karabakh a décrété une mobilisation partielle des hommes de l’enclave.

