L'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch placé sous sanctions par l'UE

L'Union européenne estime que Viktor Ianoukovitch, vivant en Russie, joue « un rôle dans l'atteinte ou la menace de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine ».

Dans un communiqué publié jeudi 4 août au journal officiel de l'UE, les pays membres accusent l'ancien président ukrainien de comploter pour tenter de revenir au pouvoir en Ukraine si l'invasion russe parvient à renverser le président Volodymyr Zelensky.

« Selon différentes sources, M. Viktor Ianoukovitch a fait partie d'une opération spéciale russe visant à remplacer le président ukrainien par lui, pendant les premières phases de l'agression militaire illégale contre l'Ukraine », indique le journal.

Son fils Oleksandr a également été placé sous sanction pour la même raison et pour avoir « effectué des transactions avec les groupes séparatistes de la région de Donbass ». L'homme de 49 ans est accusé de s'être enrichi grâce à des connexions dans l'ancien régime de son père et de détenir des entreprises et des biens immobiliers dans les « républiques » auto-proclamées de Donetsk et de Lougansk, territoires contrôlés par les forces pro-russes dans le Donbass.

En tant que personnes sanctionnées, Viktor Ianoukovitch et son fils seront soumis à une interdiction de visa de l'UE et à un gel de leurs éventuels actifs détenus dans les pays de l'Union.

