Russie: la basketteuse Brittney Griner condamnée à 9 ans de prison, réaction vives aux États-Unis

La condamnation de la basketteuse américaine Brittney Griner à 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue, dans un contexte de relations très tendues avec la Russie, fait beaucoup réagir aux États-Unis.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est la Maison Blanche qui a été la première à réagir par un communiqué. Le jugement n’est pas une surprise pour Joe Biden. La peine de prison n’est qu’un rappel de ce que tout le monde savait déjà : la Russie détient Brittney Griner abusivement.

Le président américain appelle à sa libération immédiate de manière à ce qu’elle puisse retrouver sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipières. Même condamnation de la part du secrétaire d’État Antony Blinken, qui exprime ses inquiétudes sur le système judiciaire russe et son utilisation par le pouvoir. La commission des Affaires étrangères du Sénat utilise le mot « otage » au sujet de Brittney Griner, double championne olympique et le monde sportif est également mobilisé. Les ligues professionnelles féminine et masculine font part de leur soutien et de leur inquiétude.

Des officiels américains rappellent qu’une proposition d’échange de prisonniers est sur la table : Brittney Griner et un autre américain, Paul Whelan, qui est, lui, accusé d’espionnage, contre le trafiquant d’armes Viktor Bout, condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. La balle est donc désormais dans le camp russe. Autrement dit, la décision dépend directement de Vladimir Poutine.

► À lire aussi : Détenue en Russie, la basketteuse américaine Brittney Griner en appelle à Joe Biden

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne