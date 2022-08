À la Une: le nord du Kosovo, théâtre (de guerre) ultra-médiatique

REVUE DE PRESSE DES BALKANS

Un député de la Rada [le Parlement ukrainien] qui annonce que l’Ukraine serait prête à intervenir militairement au Kosovo contre la Serbie, « cheval de Troie russe en Europe », des médias relayant la fausse nouvelle de tirs à l’arme lourde... Le Nord du Kosovo alimente toujours tous les fantasmes. Chronique d’un emballement médiatique.

Le Kosovo veut interdire les plaques d’immatriculation et les cartes d’identité de Serbie. Ces « mesures de réciprocité » ont mis le feu aux poudres. Dimanche soir, le nord du pays à majorité serbe s’est hérissé de barricades, jusqu'à ce que Pristina annonce un report d’un mois de la mesure.

Le 4 août 1995, l’armée croate lançait l’opération « Tempête » (Oluja) pour reconquérir la Krajina occupée depuis 1991 par des sécessionnistes serbes. Cette année encore, les commémorations seront l’occasion de nouvelles exhibitions nationalistes, côté croate comme côté serbe.

La Moldavie au bord de l'abîme

Crise énergétique, crise des réfugiés, inflation à 30% : un mois après l’obtention du statut de candidat à l’UE, la Moldavie reste en état de grande vulnérabilité. Alors que monte la grogne sociale, exploitée par les forces politiques pro-russes, Chișinău cherche des « solutions urgentes » en vue d’un « hiver extrêmement difficile » à venir.

En Bulgarie, une explosion a frappé un dépôt de munitions appartenant à Emilian Guebrev – la cinquième depuis 2011. Le marchand d’armes, dont l’entreprise fournit l’Ukraine depuis 2014, aurait déjà été empoisonné par les services russes en 2015.

Les habitants de Novi Sad n’ont pas peur des autorités et continueront à se battre pour leur ville et contre les intérêts du grand capital : tel était le message lancé par la « Révolte contre la mafia ». Ils étaient ainsi des milliers dans les rues de la deuxième ville de Serbie, à défiler contre un nouveau méga-projet d’investissement immobilier, mais aussi contre les violences des compagnies privées de sécurité lors d’un précédent rassemblement, en présence de la police serbe.

La démocratie roumaine à l'ombre des services secrets

Des lois rédigées par les services secrets, un Premier ministre plagiaire et un président qui a sacrifié la lutte anti-corruption... La démocratie s’étiole et la Roumanie se rapproche de plus en plus des standards polonais ou hongrois. Un rapport d’Oxford Analytica et des politologues roumains étrillent la présidence Iohannis.

« C’est pire que jamais, il n’a pas plu depuis deux mois, le lit de la rivière est complètement à sec, je ne sais pas comment on va s’en sortir. » La terre se dessèche et le bétail meurt sur le plateau de Pešter, situé pourtant à 1200 mètres d’altitude dans le sud-ouest de la Serbie, qui est confrontée à une sécheresse inédite et dramatique pour cette région d’élevage.

