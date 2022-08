Reportage

[En images] Islande: une nouvelle éruption volcanique attire les curieux

Audio 01:10

Dans la vallée de Meradalir, près du mont Fagradalsfjall, en Islande, le 4 août 2022. AFP - JEREMIE RICHARD

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Quand on parle d’une éruption volcanique en Islande, on pense tout de suite à 2010 et à ce volcan au nom difficilement prononçable qui avait paralysé le trafic aérien. Rien de tel pour cette petite effusion de lave qui est actuellement en cours près de la capitale Reykjavík, depuis mercredi après-midi 3 août. Une fissure d’où jaillit la lave depuis les entrailles de la Terre s’est formée dans une vallée après une intense activité sismique de plusieurs jours. Et évidemment, elle est devenue l’attraction du moment : plusieurs milliers de curieux se sont déjà aventurés sur les chemins escarpés du lieu.