Guerre en Ukraine: intenses combats dans le Donbass, des milliers de personnes prises en étau

Des personnes attendent à la gare de Pokrovsk pour quitter la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, le 2 août 2022. AFP - BULENT KILIC

En Ukraine, les combats se poursuivent dans l’est et dans le sud du pays, et notamment dans le Donbass où, ces dernières heures, l’armée russe progresse lentement, rendant la situation militaire et humanitaire de plus en plus complexe dans la région de Donetsk. Les autorités ukrainiennes ont exigé l’évacuation de la population restante.