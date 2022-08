REPORTAGE

La Belgique frappée par une vague de sécheresse

Des plants de pommes de terre lors d'une canicule à Vezin, entre Namur et Andenne (Image d'illustration). AFP - JOHN THYS

La sécheresse n'est plus l'apanage des pays du Sud. Cette année, elle est visible de façon criante en Europe et notamment en Belgique. Alors que l'an dernier, à la même époque, l'est du pays venait d'être touchée par des inondations meurtrières, des mesures de restriction d'eau ont dû être prises par les autorités locales. Reportage à Pepinster, dans la vallée de la Vesdre.