Aéronautique: bras de fer entre Ryanair et le gouvernement hongrois

Ryan air, qui n’entend pas se laisser faire, se dit prêt à porter plainte devant la justice européenne. AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La compagnie low cost, dont une trentaine d’avions atterrit chaque jour à Budapest, a écopé lundi 8 août d’une amende 875 000 euros. Le gouvernement hongrois lui reproche d’avoir trompé les consommateurs. L’origine de ce différend, c’est la nouvelle taxe sur les « super profits » imposée aux grandes entreprises par Viktor Orban, et entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Or non seulement le PDG de Ryanair conteste cette nouvelle taxe, mais il a envoyé une volée de bois vert au gouvernement hongrois.