Traité New Start: la Russie suspend les inspections américaines sur ses sites militaires

Sont concernées par cette suspension les bases de lancement de missiles ainsi que ses bases aériennes et navales où sont déployés des missiles nucléaires.(image d'illustration) AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Russie a annoncé ce lundi 8 août qu’elle suspendait les inspections américaines prévues sur ses sites militaires nucléaires. Des inspections pourtant prévues dans le cadre du traité New Start, le dernier accord clé du désarmement nucléaire entre les grandes puissances. Une annonce faite alors que les relations entre Américains et Russes continuent de se dégrader pour cause de conflit en Ukraine.