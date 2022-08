L’attaque en Crimée «rentre vraiment dans la stratégie ukrainienne»

Entretien

Des explosions ont fait, mardi 9 août, un mort et des blessés dans un dépôt de munitions sur le site d'un aérodrome militaire de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Si l'armée russe affirme qu'aucun tir ni bombardement ukrainien ne serait à l'origine de ces déflagrations, ce que confirme d’ailleurs Kiev, les spéculations vont bon train. Entretien avec l’ancien chef de la mission française auprès des Nations Unies, le général Dominique Trinquand.

RFI : Un accident peut-il provoquer de tels dégâts ?

Dominique Trinquand : Un accident peut naturellement provoquer de tels dégâts. Toutefois, ceci rentre vraiment dans la stratégie ukrainienne qui est de frapper dans la profondeur tous les éléments logistiques de la Russie, et en particulier les dépôts de munitions, les dépôts de carburant, et donc en Crimée, ça rentre parfaitement dans cette logique-là. Il faut se rappeler également que, lorsqu'il y a des frappes sur le territoire russe, et pour la Russie, la Crimée est considérée comme un territoire russe, les Ukrainiens ne revendiquent jamais ces attaques. Ensuite, il s'agit de savoir avec quels moyens a eu lieu cette attaque, mais ça, c'est un autre sujet.

Pourquoi l'Ukraine ne revendique pas ce genre d’attaque ? Est-ce parce que cela pourrait représenter un risque d'aggravation du conflit ?

En effet, elle ne revendique jamais ces attaques sur le sol russe. Il faut se souvenir que la première attaque qui a eu lieu à Belgorod avait eu lieu lors d’un raid d'hélicoptères ukrainiens qui avait été parfaitement identifié. Et malgré cela, les Ukrainiens n'ont jamais revendiqué cette attaque. Donc, ils frappent. Les Ukrainiens savent ce qu'ils font, les Russes savent ce que font les Ukrainiens, mais aucun ne l'avoue au passage. Pour la Russie, ce serait avouer un élément de faiblesse dans sa protection, comme cela a été le cas, il n'y a pas si longtemps que ça lors de la fête de la Marine où un drone ukrainien a frappé un bâtiment de la marine russe à Sébastopol.

Quels sont les enjeux autour de cette péninsule de la Crimée dans ce conflit, tant du côté russe que du côté ukrainien ?

La Crimée est un élément central dans la stratégie russe pour deux raisons. La première est une raison historique, c'est la revendication de l'appartenance de la Crimée à la Russie. La seconde, c'est que lors de l'offensive russe à partir du 24 février, les troupes russes qui ont débouché de la Crimée ont été extrêmement rapides pour saisir Kherson et le pourtour de la mer d'Azov jusqu'à Marioupol qui, elle, en revanche, a mis assez longtemps à tomber. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté russe d'annexer tout ce territoire qui va du Donbass jusqu'à Kherson en s'appuyant sur la Crimée. Aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs dans la velléité de la Russie de reconnecter la centrale nucléaire de Zaporijjia à la Crimée pour alimenter en électricité tout le sud de l'Ukraine. La Crimée est donc un élément extrêmement important. Le dernier point qu'on peut souligner, c'est que naturellement, historiquement aussi, le port de Sébastopol est le grand port russe qui lui permet de sillonner la mer Noire.

