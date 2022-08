Donnée en tête des législatives italiennes, la cheffe de Fratelli d'Italia veut rassurer

Donné en tête des prochaines élections législatives, le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia inquiète en raison de ses origines néofascistes. Sa cheffe Giorgia Meloni a donc tenté de rassurer dans une vidéo adressée à la presse internationale.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

La vidéo a été réalisée en trois langues – anglais, espagnol et français. Objectif : rassurer ceux qui s'inquiètent pour l'avenir du pays, où la coalition composée de deux formations d'extrême droite (la Ligue et Frattelli d'Italia) et d'un parti de droite plus modérée (Forza Italia) est donnée vainqueuse des législatives anticipées du 25 septembre. Selon les sondages, Fratelli d'Italia arriverait même en tête du scrutin. Sa cheffe, Giorgia Meloni, deviendrait auquel cas la première présidente du Conseil. Mais les origines néofascistes de ce parti représentent une menace aux yeux de plusieurs pays.

Vêtue d'un chemisier bleu ciel, avec un maquillage étudié pour adoucir les traits de son visage, Giorgia Meloni a donc tenu à présenter un visage différent de celui associé à son parti, qu'elle présente comme celui des « conservateurs ». « J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia en septembre produirait un désastre. Un tournant autoritaire, la sortie de l'Italie de l'euro. Rien de tout cela n'est vrai », assure-t-elle dans une vidéo de 6 minutes partagée sur Twitter.

Certa stampa estera ispirata dalla sinistra descrive FDI come un pericolo per la democrazia e la stabilità italiana, europea e internazionale. Ho deciso di rispondere con un video in francese, inglese e spagnolo (sul tedesco non mi avventuro 😂) su chi siamo e cosa vogliamo fare. pic.twitter.com/4U6u3PJ8rv — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 11, 2022

Giorgia Meloni clame que le fascisme appartient au passé

Selon Giorgia Meloni « les puissants médias de gauche nationaux et internationaux » seraient à l'origine de ce qu'elle déclare comme faux. Et pour mieux convaincre toutes les chancelleries, elle ajoute : « Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l’histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les infâmes lois anti-juives. Notre position dans le cadre occidental est cristalline. Et nous l'avons démontré en condamnant la brutale agression russe contre l'Ukraine. »

Mais Giorgia Meloni, qui n'a pas modifié le logo de son parti, une flamme tricolore vert-blanc-rouge, au dessin identique à celui de l'ancien Front national en France, place parmi les priorités de son programme électoral le blocus naval en Méditerranée pour les bateaux transportant des migrants en provenance des côtes nord-africaines.

► À lire aussi : En Italie, les sondages prédisent une vague très droitière aux législatives

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne