Images satellites des explosions en Crimée: sabotage ou frappe ukrainienne?

Images satellites de la base de Saki, près de Novofedorivka, sur la côte ouest de La Crimée, le 9 août 2022. AP - Planet Labs PBC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 24 heures après les explosions constatées sur un aérodrome en Crimée, péninsule qui a été annexée par la Russie en 2014, de nouvelles images satellites prouvent qu’en plus de dépôts de munitions, des avions de combats russes ont également été détruits. Les autorités russes continuent de parler d’accident et l’armée ukrainienne refuse de commenter une éventuelle implication.