À la Une: avec le réchauffement climatique, on mangera bientôt des bananes de Roumanie

Oubliez les pruniers et les pommiers, les Roumains plantent de plus en plus de bananiers. Avec la hausse des températures, certaines plantes tropicales trouvent désormais les conditions pour fleurir et même donner des fruits. Qui ne mûrissent néanmoins pas (encore).

En Slovénie, les poissons d’eau douce n’aiment pas l’eau tiède. Alors que le pays est devenu une destination prisée des amateurs de pêche, l’activité est très perturbée par la sécheresse et la chaleur qui l’accablent.

En Serbie, le juteux business des refoulements de réfugiés

Dans le nord de la Serbie, des milliers de personnes survivent dans la forêt ou dans des squats le long de la frontière avec la Hongrie. Une sanglante rixe a opposé des réseaux de passeurs début juillet dans la ville de Subotica. La cause ? Les violents refoulements, qui alimentent le business et les trafics.

En Roumanie aussi, un vaste trafic humain prospère : les cibles sont les jeunes femmes fragilisées par la détresse sociale. Aujourd’hui, un tiers des prostituées de l’Union européenne seraient des citoyennes roumaines. Ici, les trafiquants profitent d’institutions policières et judiciaires déficientes, pour organiser une véritable traite des femmes. Quant aux pays de destination, ils brillent par leur hypocrisie. Un reportage en accès libre grâce au soutien du Journalismfund.eu.

La Bulgarie se divise sur la Russie, le Kosovo coincé entre la Chine et Taïwan

Les électeurs bulgares retourneront aux urnes le 2 octobre, pour la quatrième fois en deux ans. Et plus l’échéance approche, plus la crise politique s’aggrave. Cette semaine, des manifestants ont défilé à Sofia contre le rapprochement entamé par le gouvernement intérimaire avec Moscou et Gazprom sur l’approvisionnement en gaz.

Ce n’est un secret pour personne : dans les Balkans, Pékin roule pour la Serbie et le Kosovo en fait les frais. La Chine ne reconnaît pas l’indépendance de l’ancienne province serbe et n’y investit pas. En pleine crise sino-américaine sur la question de Taïwan, les autorités de Pristina redoutent des dommages collatéraux et s’interrogent sur les stratégies diplomatiques à adopter.

En Albanie, des morts sur la plage provoquent une vague de colère

Le scandale fait rage en Albanie après la mort d’une fillette tuée dans une zone de baignade par le zodiac d’un commissaire de police déjà connu pour ses multiples bavures. Au mois de juillet déjà, les noyades s’étaient multipliées sur les plages faute de mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité. Les ministres du Tourisme et de l’Intérieur sont sur la sellette.

En Grèce, le gouvernement nage en plein Watergate . Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis est sur le gril après les révélations de mise sur écoute du chef du Parti socialiste par des services secrets qu’il a lui-même placés sous son autorité directe. Face au scandale, il a fini par sortir du silence et tenir une allocution télévisée spéciale, reconnaissant « une erreur ».

Après deux années de Covid, les arts reviennent en force

Symbole de résistance depuis ses débuts en 1995 durant le siège de la capitale de Bosnie-Herzégovine, le Sarajevo Film Festival fait son grand retour cet été. Le plus grand rendez-vous du cinéma dans les Balkans affiche un programme ambitieux, qui fait la part belle aux jeunes talents du sud-est de l’Europe et à l’Ukraine.

Au Kosovo, l’été 2022 restera inscrit dans la mémoire de Pristina et des artistes comme l’année de Manifesta, la Biennale nomade européenne. Une centaine d’artistes y ont participé, transformant la capitale du plus jeune État européen en un grand musée d’art contemporain temporaire. Pour une fois, on a pu parler du pays en bien.

