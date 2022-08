Pour les députés lettons, la Russie mène «un génocide ciblé contre le peuple ukrainien»

Les civils tués à Boutcha sont chargés sur un camion pour les emmener à la morgue pour enquête, dans la banlieue de Kiev, Ukraine, le mardi 12 avril 2022. Les agissements de la Russie en Ukraine sont «un génocide ciblé contre le peuple ukrainien» peut-on lire dans la résolution publiée sur le site internet du Parlement letton. AP - Rodrigo Abd

Ce jeudi 11 août, le Parlement letton, dans une résolution adoptée et publiée sur son site internet, qualifie la Russie « d’État soutenant le terrorisme » eu égard à la situation en Ukraine. Dans ce texte, les députés lettons assimilent « les violences perpétrées par la Russie à des fins politiques contre les civils » à du terrorisme. Une annonce qui n’est - bien entendu - pas du goût de Moscou. Après les tensions toujours persistantes avec la Lituanie et l’appel du président ukrainien à mettre un terme aux visas pour les ressortissants russes, la tension continue de monter entre les pays baltes et la Russie.