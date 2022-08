Dans le Donbass, la mine de Dolzhanskaya Capital, sous contrôle des séparatistes pro-russes, tourne à plein régime

Reportage

Les mines et les usines du Donbass ont été le cœur industriel de l'Union soviétique puis de l'Ukraine. Une partie d’entre elles est depuis huit ans passée sous contrôle des séparatistes pro-russes. À l’heure où les Européens cherchent à se passer des matières premières russes comme le gaz et le pétrole, visite d’une de ces mines lors d’un voyage de presse organisé par l’armée russe.

De notre envoyée spéciale à Lougansk,

Sous les chaussures, sur les mains, colle et accroche longtemps une terre épaisse glissante et noire : la terre du Donbass. Une terre riche d’un or noir, un charbon de qualité, comme l’explique Roman Petrovich Belovol, l’ingénieur en chef de la mine de Dolzhanskaya Capital, dans la région de Lougansk : « Il y a ici un véritable potentiel d'expansion. Nous exploitons actuellement quatre filons de charbon, l’un d’entre eux depuis 1981, c’est le principal, et c’est le meilleur de toute la région. Nous l’avons découvert et nous le travaillons depuis les années soviétiques. Maintenant, nous commençons à travailler sur une autre couche. Elle est de moins bonne qualité, mais il s'agit toujours d'un très bon anthracite. »

Un message aux Européens

Entre 1 000 et 1 500 tonnes de charbon sont extraites chaque jour, 40 000 tonnes d'anthracite par mois. Depuis fin février et les hommes mobilisés au combat, les ouvriers sont moins nombreux, d’autant qu’ici les salaires sont bas : 500 euros en moyenne contre jusqu’au double dans certains bassins miniers russes. L’entreprise l’assure pourtant, la mine continue à tourner à plein régime.

Pour l’instant, le charbon de cette mine alimente surtout la centrale thermique voisine, il pourrait faire beaucoup plus, espèrent ces dirigeants : alimenter non seulement la Russie mais aussi tous les marchés qui restent ouverts. Message aux Européens avant l’arrivée de l’hiver.

