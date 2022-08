Élections générales en Italie: Enrico Letta veut démasquer l'extrême droite

Enrico Letta, 54 ans, secrétaire du Parti démocrate, pilier de la coalition de centre-gauche, lance à son tour un message vidéo en trois langues (anglais espagnol français) à l'attention des médias internationaux. Son objectif ? Démasquer l'opération maquillage de sa redoutable adversaire d'extrême droite Giorgia Meloni qui, dans son propre message vidéo, a tenté d'effacer les positions anti-européennes de son mouvement Fratelli d'Italia.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Visage grave, ton manquant un peu de relief, l'ancien doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po-Paris, Enrico Letta, souligne avant tout les valeurs dans lesquelles est enraciné le Parti démocrate qu'il dirige. « L'Europe a été toujours dans notre ADN. On a besoin d'une Europe forte mais tout ça on peut le faire seulement s'il n'y pas de nationalisme à l'intérieur des pays européens, sans droit de veto. Le même droit de veto qu'Orban, ami et allié de la droite italienne, (utilise) chaque fois qu'il peut nuire à l'Europe, comme sur la question migratoire. »

► À lire aussi : Italie: un été très politisé en prévision des élections anticipées du 25 septembre

Les partis d'extrême droite en tête des sondages

Pour enfoncer le clou sur les risques qu'entraînerait une victoire aux législatives de la coalition mêlant droite et extrême droite, Enrico Letta rappelle la position du parti de Giorgia Meloni sur le traité du Quirinal signé entre Mario Draghi, président du conseil italien et Emmanuel Macron en novembre 2021 et destiné à renforcer la coopération entre les deux pays : « Fratelli d'Italia a voté contre le traité du Quirinal. Le traité qui a mis la relation entre la France et l'Italie au même niveau de la relation entre la France et l'Allemagne. Et ça c'est les faits. »

► À lire aussi : Donnée en tête des législatives italiennes, la cheffe de Fratelli d'Italia veut rassurer

Mais à quelques semaines des élections générales, tous les sondages indiquent que les partis d'extrême droite sont en tête des intentions de vote.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne