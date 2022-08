Face aux armes occidentales, dans le Donbass l'artillerie pro-russe s'est adaptée

Reportage

Face aux nouvelles armes livrées par les occidentaux, la suprématie des forces russes et pro-russes en artillerie est restée patente, en particulier dans les combats qui font rage à Donetsk, une des deux régions du bassin du Donbass.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale dans la région de Donetsk, Anissa El-Jabri

Sur cette position, à quelques centaines de mètres de la ville forteresse ukrainienne d'Avdiivka, on l'appelle Max. C'est le commandant adjoint de l'une des compagnies de l'armée séparatiste pro-russe de Donetsk. Assis à l'abri à côté de lui, un de ses hommes déjeune d'une purée et de boulettes de viande. Deux autres étudient avec soin une carte plastifiée.

Max l'assure : le nouvel équipement d'artillerie occidental aux mains des Ukrainiens, ça fait bien longtemps qu'il le voit à l'œuvre : « Depuis mai-juin environ, je ne peux pas vous dire avec certitude quand, mais j'ai remarqué, et je n’étais pas le seul, que l'artillerie ennemie avait commencé à fonctionner différemment. Au début, nous ne comprenions pas ce que l'ennemi utilisait, vu qu’il ne produit pas lui-même ce type d'arme, c'était clairement quelque chose de nouveau. »

S'adapter au nouvel équipement des Ukrainiens

Échanges de tirs constants, éclats partout, tronc d'arbre brisé et branches enflammées par les tirs dans les bois… et une consigne stricte : contourner la moindre touffe d'herbe égarée sur l'asphalte craquelé. En cause : le risque de marcher sur un fragment de missile qui y serait non visible. La vigilance est de tous les instants, mais ici, on assure s'être largement adapté aux nouveaux équipements du camp d'en face, y compris avec l'appui de l'infanterie en première ligne : « Ça se passe très vite. Si les gars sur la ligne de front ont vu d'où vient le flash ou entendent le son, ils transmettent rapidement les communications au quartier général. Là-bas, ils ont une carte devant les yeux. Ils regardent rapidement et dirigent l'artillerie sur les points désignés. »

Tout le monde ici répète cette phrase : « L'artillerie est le dieu de la guerre ». Les forces russes et pro-russes gardent de toute façon une maîtrise écrasante du ciel. Dans la région, il n'est pas rare de voir des avions de combat voler à basse altitude.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne