Belgique: l'absence de pluie et la chaleur satisfont les vignerons et les viticulteurs

En Belgique, contrairement aux vignes françaises qui souffrent énormément, le manque de pluie satisfait les vignerons et les viticulteurs. La sécheresse est bien là, mais les températures restent cantonnées sous les 40° pour un temps idéal au développement des vignes. L'année 2022 devrait être un excellent cru.

Avec notre envoyé spécial à Nivelles, Jean-Jacques Héry

Nous sommes au domaine du Chapitre, dans le Brabant wallon, un domaine familial créé il y a une dizaine d'années par la famille Hautier. La vigne descend en pente douce sur le coteau vers la rivière en contrebas. « Clairement, ce sera une très, très bonne année », nous annonce Annie Hautier. La vigneronne au domaine du Chapitre se promène entre les rangs de vigne. La sécheresse est là, mais avec une seule journée à plus de 40° cet été, tout va bien pour les raisins. « L’année passée, on a beaucoup, beaucoup d’humidité. On a été sujet au mildiou, il y a eu beaucoup de gel aussi, qu’on n’a pas eu cette année », explique-t-elle.

« On voit que les grappes tout à fait jolies, on rejoint vraiment le climat de la Bourgogne. On a des amis viticulteurs ou vignerons qui nous disent : “Ah, mais vous avez le climat de chez nous d’il y a quarante ou cinquante ans” », ajoute-t-elle.

Avantage aux vins belges

Pour Pierre Rion, président de l'association des vignerons de Wallonie, le réchauffement climatique va offrir un avantage comparatif au vin belge. Lors de la maturation du raisin, celui-ci se gorge de sucre et de tanins, deux substances nécessaires à la vinification et qui atteignent ici leur teneur idéale au même moment. Ce qui n'est plus le cas dans le sud de la France par exemple.

« Dans le sud, nos amis vignerons ont des maturités techniques précoces, c’est-à-dire que vers le 15 août, ils peuvent déjà vendanger. Mais ils n’ont pas encore un beau taux de tanins. Donc, ils doivent attendre. Et attendant, le taux de sucre monte et l’alcool monte. Les Bordeaux, les côtes du Rhône, les vins du Languedoc sont malheureusement de plus en plus chargés en alcool », explique-t-il.

Pierre Rion espère que 2 millions de bouteilles seront produites cette année en Wallonie, ce serait un record.

