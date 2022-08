L'Allemagne annonce une hausse des factures de gaz des particuliers pour aider les fournisseurs

La facture de gaz des Allemands va sensiblement augmenter à partir de l'automne. Face aux difficultés des fournisseurs, Berlin introduit une surtaxe sur les factures et annonce des aides pour les particuliers qui auraient des difficultés à payer leurs factures.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Le choc sera rude à l’automne pour les Allemands qui se chauffent au gaz : 480 euros de plus par an pour une famille deux enfants. Un prélèvement de 2,4 centimes par kilowattheure s’ajoutera au prix actuel à partir du 1er octobre. La mesure, mise en place jusqu'au 1er avril 2024, doit permettre aux fournisseurs qui doivent acheter du gaz bien plus cher en raison des livraisons russes en recul de répercuter leurs coûts supplémentaires et éviter de graves conséquences financières.

► À lire aussi L'État allemand vole au secours du géant de l'énergie Uniper, menacé par la crise du gaz russe

Tous ne sont pas concernés de la même façon, mais le gouvernement voulait éviter des distorsions de concurrence. Berlin aurait pu soutenir directement les fournisseurs en difficulté, mais cela aurait coûté cher, et des prix plus élevés doivent pousser les consommateurs à faire des économies d’énergie.

Le gouvernement qui a déjà débloqué deux paquets d’aide de 30 milliards d’euros, en annonce déjà un troisième pour les particuliers pour amortir le choc. Le ministre des Finances libéral, Christian Lindner, a plaidé la semaine dernière pour des mesures fiscales de dix milliards d’euros. Mais ces alliés de gauche, sociaux-démocrates et verts, estiment que ces propositions ne profitent pas suffisamment aux plus modestes. Ils plaident pour des soutiens directs à ces personnes.

►À lire : Face à l’inflation, le chancelier allemand Olaf Scholz tente de rassurer

