Ukraine: les autorités tentent toujours d’évacuer les habitants du Donbass

TÉMOIGNAGE

En Ukraine, les évacuations des civils se poursuivent. Devant la poursuite des combats, les autorités tentent de faire sortir 200 000 personnes du Donbass. Mais désormais, il s’agit d’évacuer des personnes âgées, des invalides ou des personnes n’ayant plus aucune famille ou qui parfois tentent de rester à domicile coûte que coûte.

De notre envoyé spécial à Pokrovsk, Stéphane Siohan

Il est bientôt 16h30 et l’unique train qui relie le Donbass à Dnipro, depuis la gare de Pokrovsk, va bientôt partir. À bord, il y a uniquement des réfugiés, qui ont été évacués toute la journée par des ONG et des groupes de volontaires.

Parmi eux, il y a Andriy, 52 ans, un résident d’Avdiivka, qui a fini par craquer, et qui n’arrive pas à retenir ses larmes. « Je voulais partir, on avait deux appartements, on était en train d’en rénover un, et puis boum, une explosion ! Un coup de chance, je n’étais pas là à ce moment-là ! Je venais de temps en temps à Pokrovsk pour le travail, et j’ai pris la décision de partir hier soir. Comme ça, je me suis inscrit, raconte-t-il. Je suis déjà réfugié ici depuis un mois. En huit ans, j’ai changé huit fois d’endroit. J’en pouvais plus, alors j’ai appelé le numéro d’urgence. Ils m’ont dit de venir et qu’on m’expliquerait tout, qu’on ferait les documents, qu’on nous donnerait de la nourriture. Après, je n’en sais rien, je vais travailler, je trouverai bien quelque chose. »

Comme la plupart des passagers, Andriy n’a aucune idée de sa destination finale. Il restera quelques nuits à Dnipro, dans un centre pour déplacés, puis s’installera, là où le vent le portera, persuadé que sa ville sera bientôt détruite, et qu’il ne reverra plus jamais le Donbass.

Le 30 juillet, le président Zelensky a appelé les habitants de la région de Donetsk à évacuer en raison de la pression des combats et Pokrovsk, à une quarantaine de kilomètres de la ligne de front, est la dernière gare opérationnelle qui permet aux Ukrainiens de fuir vers l’ouest.

