L’Ukraine poursuit sa contre-offensive dans le Sud, la Russie bombarde Kharkiv

Des pompiers travaillent sur les décombres d'un immeuble résidentiel visé par une frappe russe, à Kharkiv, le 17 août 2022. © Vitalii Hnidyi / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les frappes russes se sont intensifiées dans le nord-est de l’Ukraine mercredi 17 au soir et jeudi 18 août, notamment à Kharkiv : au moins quatre morts et vingt blessés jeudi matin, après sept personnes le soir, selon les Ukrainiens. Les frappes ont aussi visé Belgorod et Krasnograd dans les environs de la deuxième ville du pays. Mais au Sud, l’Ukraine poursuit la contre-offensive, et met les Russes en difficulté.